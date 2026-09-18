101-летняя великолучанка проголосовала на выборах

15:56, 18 сентября 2026, ПАИ

101-летняя жительница Великих Лук проголосовала на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и депутатов Заксобрания области восьмого созыва на участке в гимназии имени Софьи Ковалевской сегодня, 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

В первый день голосования свой выбор сделала Екатерина Афанасьевна Садовникова, которой исполнился 101 год. Она пришла на избирательный участок, расположенный в гимназии имени Софьи Ковалевской, и лично отдала свой голос.

«Сто один год – и такая гражданская позиция. Екатерина Афанасьевна пережила целую эпоху, но не осталась в стороне от жизни города и его будущего. Её пример – напоминание о том, что неравнодушие не зависит от возраста», – подчеркнули в администрации Великих Лук.

Кроме того, на участке в этот момент находился депутат Великолукской гордумы Дмитрий Белюков, который поблагодарил Екатерину Садовникову за активную позицию и пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.