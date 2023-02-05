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Происшествия

Около двух миллионов рублей выманили мошенники у себежанки

Около двух миллионов рублей выманили мошенники у жительницы города Себежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Мнимый банковский служащий предложил горожанке свою «помощь» в предотвращении несанкционированного оформления на нее кредита. 

По версии следствия, жительнице Себежа позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и предложил собеседнице свои «услуги» якобы для предотвращения возможного несанкционированного оформления на нее кредита. Для этого он предложил ей самой взять редит, а полученные деньги перевести на «безопасный счет». 

В итоге женщина поддалась на эту уловку и лишилась в общей сложности около двух миллионов рублей. Когда она убедилась, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию.  

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются стражами правопорядка в рамках возбужденного уголовного дела. 

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