Около двух миллионов рублей выманили мошенники у себежанки

11:39, 06 февраля 2023, ПАИ

Около двух миллионов рублей выманили мошенники у жительницы города Себежа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мнимый банковский служащий предложил горожанке свою «помощь» в предотвращении несанкционированного оформления на нее кредита.

По версии следствия, жительнице Себежа позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и предложил собеседнице свои «услуги» якобы для предотвращения возможного несанкционированного оформления на нее кредита. Для этого он предложил ей самой взять редит, а полученные деньги перевести на «безопасный счет».

В итоге женщина поддалась на эту уловку и лишилась в общей сложности около двух миллионов рублей. Когда она убедилась, что стала жертвой мошенников, обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются стражами правопорядка в рамках возбужденного уголовного дела.