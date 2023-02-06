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Завкафедрой великолукского филиала ПсковГУ заплатит штраф за взятку

За взяточничество заведующий кафедрой филиала Псковского государственного университета в Великих Луках заплатит штраф в размере 800 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

С 2018 по 2021 год исполняющий обязанности заведующего кафедрой, пользуясь своим должностным положением, обращался к преподавателям филиала с просьбой выставить в зачетные ведомости, экзаменационные листы и зачетную книжку студента положительные отметки об успешной сдаче им зачетов, экзаменов, курсовых работ и практик без фактического присутствия студента и проверки его теоретических знаний, за что получил от студента и его матери взятку в размере более чем 90 тысяч рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также установленных фактических обстоятельств уголовного дела, степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 1 год 6 месяцев. 

Решение суда в законную силу не вступило.

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