Пытавшийся похитить ребёнка уроженец Псковской области заключён под стражу
Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу уроженца Псковской области, обвиняемого в похищении девятилетней девочки (пункт «д» части 2 статьи 126 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Следствие полагает, что в вечернее время 18 октября мужчина, имевший умысел похитить ребёнка, схватил девятилетнюю девочку в лифте дома на Советском проспекте в Санкт-Петербурге за шею и голову. Удерживая её, он выволок ребёнка в межквартирный коридор девятого этажа. У потерпевшей диагностировали множественные поверхностные травмы шеи.
19 октября злоумышленник был задержан, ему предъявили обвинение. Вину мужчина признал. В обоснование ходатайства следствие указало, что избрание меры пресечения в виде домашнего ареста может оказать сильное негативное влияние на психоэмоциональное состояние малолетней потерпевшей, поскольку обвиняемый и девочка проживают в одном многоквартирном доме.
Кроме того, мужчина может угрожать свидетелю, которая опознала его и дала изобличающие показания, и потерпевшей с целью принуждения изменить показания.
Срок содержания под стражей – до 18 декабря.
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