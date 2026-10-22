Карантин по бешенству введён в Пыталовском районе

16:10, 22 октября 2026, ПАИ

Карантин по бешенству введён на территории Пыталовского района, сообщается в постановлении губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Очаг заболевания обнаружили севернее деревни Грешина Гора. К неблагополучному пункту отнесли прилегающую территорию: её границы проходят через автомобильную дорогу Стехны – Анциферово.

На территории самого очага запретили лечить больных восприимчивых животных, пускать туда посторонних, ввозить и вывозить животных, а также снимать шкуры с их трупов. Исключение сделали для вывоза животных, вакцинированных от бешенства в течение 179 календарных дней до этого.

В зоне вокруг очага на время карантина нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, где животные перемещаются и собираются вместе. Вывозить их разрешено только на убой или при наличии прививки от бешенства, сделанной не ранее чем за 179 дней. Отлавливать диких животных для зоопарков тоже запрещено.

Карантин будет действовать 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного животного и проведения остальных необходимых мероприятий. Контроль за исполнением ограничений возложили на комитет по ветеринарии Псковской области.