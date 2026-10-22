Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Продукты и брендовые шапки: 17 человек задержали псковские росгвардейцы за кражи из магазинов

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области совершили 317 выездов на охраняемые объекты региона по сигналам «Тревога» с 15 по 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Всего за административные правонарушения задержали 17 человек.

Так, в Себеже был задержан мужчина, который пытался украсть продукты на сумму более 2,5 тысячи рублей.

В Великих Луках также был задержан мужчина, укравший пять шапок бренда «Пума» на сумму более десяти тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям нарядов группы задержания вневедомственной охраны правонарушители были вовремя задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в ведомстве.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

22 октября 2026

В Себежском районе раскрыли серию краж прицепов на трассе М-9
22 октября 2026

Продукты и брендовые шапки: 17 человек задержали псковские росгвардейцы за кражи из магазинов
22 октября 2026

Изнасиловал, убил и сжёг: житель Псковской области отправится в тюрьму за преступления 27-летней давности
22 октября 2026

Карантин по бешенству введён в Пыталовском районе
22 октября 2026

Пытавшийся похитить ребёнка уроженец Псковской области заключён под стражу
22 октября 2026

В Псковской области вновь объявлена беспилотная опасность
21 октября 2026

В Псковском районе пьяный водитель без прав сбил пешехода и врезался в опору ЛЭП
21 октября 2026

Отравившийся мефедроном житель Псковской области выплатил штраф после ареста имущества

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...