Продукты и брендовые шапки: 17 человек задержали псковские росгвардейцы за кражи из магазинов

17:20, 22 октября 2026, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области совершили 317 выездов на охраняемые объекты региона по сигналам «Тревога» с 15 по 21 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за административные правонарушения задержали 17 человек.

Так, в Себеже был задержан мужчина, который пытался украсть продукты на сумму более 2,5 тысячи рублей.

В Великих Луках также был задержан мужчина, укравший пять шапок бренда «Пума» на сумму более десяти тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям нарядов группы задержания вневедомственной охраны правонарушители были вовремя задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, заключили в ведомстве.