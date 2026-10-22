Изнасиловал, убил и сжёг: житель Псковской области отправится в тюрьму за преступления 27-летней давности

16:46, 22 октября 2026, ПАИ

В Псковской области вынесен обвинительный приговор в отношении мужчины, совершившего убийство более 27 лет назад, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального СУ СК России.

Установлено, что вечером 5 декабря 1998 года житель Островского района пришёл в гости к женщине под предлогом покупки дома. Там он изнасиловал хозяйку и, решив, что она изобличит его в совершении преступления, несколько раз ударил ножом в голову и шею. От полученных травм женщина скончалась. Чтобы скрыть все свои преступления, острович поджёг дом и скрылся.

Собранные следственными органами СК России по Псковской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора. Островича признали виновным в совершении преступлений по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с изнасилованием) и части 1 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере).

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.