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Общество

В Себежском районе раскрыли серию краж прицепов на трассе М-9

Серия краж полуприцепов-рефрижераторов на трассе М-9 раскрыта в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В раскрытии участвовали сотрудники МО МВД России «Себежский» и управления уголовного розыска регионального УМВД.

  • Сотрудники полиции раскрыли серию краж прицепов‑рефрижераторов
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Сотрудники полиции раскрыли серию краж прицепов‑рефрижераторов
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Сотрудники полиции раскрыли серию краж прицепов‑рефрижераторов
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Следствие установило три эпизода. С июля по август 2026 года неизвестные похитили прицеп-рефрижератор, стоявший на 616-м километре трассы М-9 вблизи деревни Бурачки. Сумма ущерба составила 1 466 000 рублей. По подозрению в этом эпизоде задержали 48-летнего уроженца Тамбова.

Ещё один полуприцеп-рефрижератор украли в период с марта по октябрь этого года. Транспортное средство находилось на трассе М-9, ущерб оценён в 1 200 000 рублей. Фигурантом уголовного дела стал 52-летний уроженец Смоленска. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сейчас он находится в СИЗО-2 в Великих Луках.

Также оперативники разыскали полуприцеп-рефрижератор, похищенный в период с апреля по май на обочине трассы М-9. Сумма причинённого ущерба – 1 365 000 рублей. К преступлению причастны двое 44-летних мужчин – уроженцы Ленинградской и Московской областей. Первого из них заключили под стражу, он содержится в СИЗО-2 в Великих Луках. Второму суд назначил пять лет лишения свободы условно.

Следственное подразделение МО МВД России «Себежский» возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 и частью 4 статьи 158 УК РФ. Похищенные прицепы изъяли. Следственные действия продолжаются: устанавливаются все обстоятельства преступлений и возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов.

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