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Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 1 014

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1014, разрушено более 2,8 тысячи зданий, сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер. Об этом пишет РИА Новости.

Эпицентр произошедшего рано утром землетрясения магнитудой 7,7 находился в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Прежде сообщалось о 912 погибших и 5385 пострадавших. Около 13:25 произошло еще одно землетрясение - по оценкам турецких сейсмологов, магнитудой 7,6.

«На данный момент число погибших 1014 человек», - сказал Сезер журналистам.

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