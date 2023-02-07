Пассажир маршрутки пострадал в результате ДТП в Пскове

09:25, 07 февраля 2023, ПАИ

ДТП произошло у дома № 8 на улице Ижорского Батальона в Пскове 6 февраля в 8:45. Водитель автомобиля ВАЗ-21053, 19-летний молодой человек, при перестроении не убедился в безопасности маневра, в результате чего создал помеху для маршрутки ПАЗ-32053 под управлением 53-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате экстренного торможения пострадал 37-летний пассажир ПАЗа.

Водитель маршрутки был трезв, водитель легкового автомобиля отказался от прохождения медосвидетельствования.