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Общество

Псковская прокуратура помогла больным диабетом детям

Лекарственные препараты на сумму свыше 900 тысяч рублей закупило уполномоченное учреждение после вмешательства органов прокуратуры Псковской области в 2022 году. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Также учреждение закупило систему непрерывного мониторинга глюкозы и расходные материалы для детей, страдающих сахарным диабетом, стоимостью 40 миллионов рублей. Вместе с этим приняты меры по возмещению гражданам денежных средств, затраченных на самостоятельное приобретение лекарств.

Кроме того, ведется контроль за расходованием средств по нацпроектам. Благодаря принятым органами прокуратуры мерам введено в эксплуатацию и используется в лечении пациентов пять единиц дорогостоящего медицинского оборудования, включая высокотехнологичное, на общую сумму 150 миллионов рублей.

В рамках национального проекта «Образование» после прокурорского вмешательства в учебные учреждения области поставлено учебное оборудование на общую сумму свыше 51 миллиона рублей.

Активизирована строительная деятельность подрядчика по возведению и сдаче в эксплуатацию 43 фельдшерско- акушерских пунктов, требуемых для оказания первичной доврачебной медико-социальной помощи жителям сельских населенных пунктов, добавили в ведомстве.

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