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Политика

Эстония и Россия понижают уровень дипотношений

Эстония и Россия понижают уровень дипломатических отношений до взаимного представления своих государств на уровне временных поверенных в делах, сообщает «Интерфакс».

Согласно решению министерств иностранных дел двух стран, посол России в Эстонии Владимир Липаев и посол Эстонии в России Маргус Лайдре прекращают с этого дня свою деятельность и возвращаются на родину.

11 января Эстония сообщила, что Россия на основе паритета должна сократить число сотрудников посольства в Таллине к 1 февраля 2023 года до уровня дипломатических и прикомандированных сотрудников посольства Эстонии в Москве. До последнего времени Эстония имела в Москве восемь дипломатических и 15 прикомандированных административных технических и сервисных рабочих мест в Москве. В посольстве России в Таллине работали 21 дипломатический сотрудник и 23 прикомандированных сотрудника без дипломатического статуса.

В связи с этим 23 января МИД России заявил о понижении дипломатических отношений с Эстонией до уровня временно поверенного в делах и предписал послу Эстонии Маргусу Лайдре покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года. К этому же сроку должен вернуть в Москву и посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.

Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях двух государств Россия возложила на эстонскую сторону.

Как заявил тогда министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, его страна примет к сведению решение России понизить дипломатическое представительство, но не отступит от принципа паритета.

При этом Эстония заявила о намерении сохранить дипломатические отношения с восточным соседом. «Хотя и Эстония, и Россия предприняли шаги по сокращению числа дипломатов в своих странах, в настоящее время нет намерения высылать или отзывать всех дипломатов из обеих стран», - заявил Рейнсалу телерадиовещанию Эстонии.

«Наше посольство (В Москве) останется. У нас нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении», - сказал Рейнсалу.

Он отметил, что сейчас нет смысла говорить о прекращении дипломатических отношений между двумя странами, «поскольку Эстонии необходимо представительство в Москве по прагматическим соображениям».

Напомним, что ранее уже были закрыты консльства Эстонии и Латвии в Пскове.

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