Семья из Мурманска переехала в Новоржевский район и занялась сельским хозяйством

16:26, 07 февраля 2023, ПАИ

Сельхозпроизводство — сложная, но в то же время перспективная сфера, где можно открыть свой бизнес. А при поддержке со стороны государства сделать это можно с минимальным риском и даже попробовать свои силы в разных отраслях сельского хозяйства. Предприниматель из Новоржевского района рассказал о том, как с нуля открыл бизнес на селе и к чему это привело.

В 2016 году Артем Брюханов вместе с семьей переехал в Псковскую область из Мурманска, где у него был автосервис. На новом месте мужчина решил продолжить заниматься бизнесом.

«Бизнес дает свободу времени, свободу работать на себя. Поэтому, когда мы переехали сюда, супруга Евгения стала удаленно работать дизайнером, а я открыл здесь автосервис. Но нужно двигаться вперед, развиваться, новые направления пробовать. И через несколько лет мы решили попробовать заняться сельским хозяйством», - говорит Артем Брюханов.



Фото: Артём Брюханов



Фото: Артём Брюханов



Фото: Артём Брюханов



Фото: Артём Брюханов







Обратить внимание на эту сферу, по словам предпринимателя, помогла его бабушка, которая жила в Новоржевском районе. «Наверное, меня бабушка и подстегнула. Я ей сказал, что хочу сельским хозяйством заняться, а она говорит: «У тебя ничего не получится». Возможно, я решил доказать, что смогу. Бабушки не стало. Но все равно мы продолжаем этим заниматься», - отмечает он.

Свой сельскохозяйственный бизнес-проект супруги открывали в 2019 году на свои средства. «Взяли 15 га земли, построили необходимые помещения. Взяли землю и понеслось-поехало», - вспоминает Артем.

Сначала семья занялась свиноводством, потом решила попробовать другие направления. Тем более от знакомых Артем узнал о социальном контракте — финансовой поддержке государства на открытие собственного дела.

«Соцконтракт мы оформили в 2021 году. Мы были самыми первыми в Новоржеве, кто это сделал. Никто не верил, что деньги дают безвозмездно. Документы собрали быстро. И получили 250 тысяч на покупку девяти телят. Помощь оказалась реальная», - отмечает предприниматель.

Потом на свои средства предприниматель купил еще 25 голов крупного рогатого скота. «Телят держали сезон. Правда, прибыли получить не удалось — из-за роста цен на корма при относительно стабильной цене на мясо. Но мы попробовали, что к чему», - сказал он.

По словам предпринимателя, после еще пары не совсем удачных попыток разводить поросят и овец решено было отказаться от такого направления, как животноводство. «Телят на откорм невыгодно было держать, потому что зерно подорожало и была очень маленькая маржинальность с теленка. Овец тоже хлопотно содержать. Особенно когда ягнята маленькие: следить надо, какую траву едят, где пасутся. И желательно большое поголовье держать, чтобы прибыль получать. Свиней выращиваем для себя. Потому что, если сдавать на мясо, нужно разрешение СЭС и убойный цех, а в Новоржеве его нет. Самое выгодное - это держать птицу», - говорит Артем.

Но пока предприниматель решил обратить внимание на растениеводство. Весной 2022 года на территории хозяйства был посажен картофель. «И попутно — занялись клубникой. Мой брат тоже переехал сюда из Мурманска. И тоже решил взять соцконтракт на разведение клубники. Но работаем все мы».

Супруга Артема - Евгения Горковская все эти годы принимала активное участие в сельхозбизнесе мужа. Но в прошлом году решила открыть свое дело. «Она училась на мастера по маникюру, есть дипломы, сертификаты. Мы в свое время открывали кабинет, но потом дети появились, не до работы стало. Сейчас дети немножко подросли, и жена решила опять работать с клиентами. Тем более у нее осталась большая клиентская база. И все к ней обратно возвращаются», - отмечает предприниматель.

Для маникюрного салона уже арендовано помещение, где в ближайшее время будет сделан ремонт. «Сейчас ждем поставку материалов и оборудования. Готовимся к открытию», - говорит он.

С реализацией бизнес-проекта супруге Артема помог центр «Мой бизнес». По словам предпринимателя, помимо помощи в продвижении бизнес-проектов, центр «Мой бизнес» предлагает начинающим предпринимателям различные программы обучения. «Специалисты центра консультируют по различным вопросам, учат составлять бизнес-план. Эти знания позволяют минимизировать ошибки при открытии собственного дела. Моя жена обучилась там по программе «Азбука предпринимателя». Надеюсь, новые знания помогут сделать ее бизнес успешным», - сказал Артем Брюханов

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