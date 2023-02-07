Сову с поврежденным глазом заметили в Великих Луках

15:09, 07 февраля 2023, ПАИ

Сову запечатлел житель Великих Лук на одной из улиц города. Об этом сообщает газета «Наш путь».

«Нашему подписчику удалось сфотографировать сову прямо в Великих Луках», - говорится в сообщении.

«Эту сову сегодня гоняли вороны, она ударилась нам в окно на работе. У нее поврежден глаз», - написала местная жительница в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что пробегающая возле домов лиса попала в объектив камеры псковича.