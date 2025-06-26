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Общество

Псковский ветеран стал героем проекта «Мы живы» на Первом канале

Ветеран СВО Анатолий Девушкин стал героем сюжета из псковской серии проекта «Мы живы» на Первом канале. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Анатолий Девушкин с детства мечтал защищать Родину, как герой культового советского фильма «Офицеры», попасть в элиту ВДВ. Он успешно шёл к цели, но тяжёлое ранение в ходе спецоперации разом перечеркнуло все планы. Боец не сдался и нашёл себя в новом деле и в новом качестве, написал глава региона.

«И мало того, что у меня бешеное желание жить, так у меня ещё бешеное желание себя в чем-то ещё показать. Послужить уже нашей Псковской области я хочу. Приносить пользу людям. Хочу также помогать ветеранам боевых действий, ветеранам СВО. Найти себя после войны. Это вот самая основная задача для меня. Помогать моим товарищам», – поделился Анатолий с ведущей проекта «Мы живы» Марьяной Наумовой.

Ранее героем проекта стал ветеран СВО Михаил Каратыш.

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