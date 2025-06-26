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Как получить бесплатную путёвку в санаторий, рассказали в Соцфонде

Как получить бесплатную путёвку в санаторий, рассказали ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Изображение предоставили в отделении Социального фонда России по Псковской области

С начала года 324 псковича поправили своё здоровье в здравницах Псковской и Московской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв, Республики Крым.

Получить бесплатную путёвку в санаторий имеют право граждане льготной категории, которые:

  • в этом году получают набор социальных услуг в натуральном виде, а не в денежном эквиваленте;
  • имеют медицинские показания к реабилитации или лечению в здравницах.

Подать заявление можно через МФЦ, на портале «Госуслуги», в клиентской службе отделения СФР по Псковской области. Путёвки предоставляют в порядке очередности по дате подачи заявления и профилю заболевания.

По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда России по Псковской области 8-800-100-00-01.

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