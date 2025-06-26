К середине июля планируется завершить установку спортивной площадки в новом сквере на Запсковье

23:22, 25 июня 2025, ПАИ

Обустройство спортивной площадки в новом сквере между домом № 17б на улице Звёздной и домом № 3 на улице Юности планируют завершить к середине июля. Об этом сообщила заместитель начальника УГХ администрации Пскова Таратынова Татьяна в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

«Благоустройство территории находится на финишной прямой. Основная часть дорожек уже выполнена, остались какие-то перемычки, переходы, небольшие участки – практически 80 % дорожек уже закончены. Помимо дорожек, на территории уже появилась спортивная площадка, установлен воркаут-комплекс, уложено травмобезопасное покрытие», – отметила она.

Подрядчику ещё предстоит выполнить планировку грунта и посадку травы. «Пока что грунт распределить по территории потенциально проблематично из-за непрекращающихся осадков. Но у подрядчика есть время, он укладывается в срок», – сказала Татьяна Таратынова.

На данный момент также прорабатывается возможность устройства на данной территории детской площадки. «Она не была заявлена для участия в голосовании, не была включена в перечень работ. Но на тот момент, когда подрядчик вышел на объект, жители увидели благоустройство – и стали поступать запросы по поводу того, что неплохо было бы, чтобы там появилась и детская площадка. Над этим вопросом мы работаем», – подчеркнула она.

Срок сдачи объекта по контракту – 1 августа. По словам заместителя начальника УГХ, все работы планируется завершить уже к середине июля.

«Очень надеемся, что эта площадка будет радовать и жителей города Пскова, и гостей», – заключила Татьяна Таратынова.