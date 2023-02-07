Средства на соцвыплаты псковским льготникам перечислены в районные бюджеты

17:04, 07 февраля 2023, ПАИ

7 февраля в органы социальной защиты городов и районов Псковской области направлены средства в сумме 187 млн рублей на финансирование мер социальной поддержки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по соцзащите.

Положенные выплаты получат труженики тыла, ветераны труда Псковской области, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, сельские специалисты, проживающие в сельской местности, многодетные семьи, дети из малообеспеченных семей, опекаемые семьи.

Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Сейчас осуществляется зачисление средств на счета граждан.