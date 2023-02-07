Срочную службу в армии будут учитывать при поступлении в вузы и колледжи

17:14, 07 февраля 2023, ПАИ

Срочная служба в армии будет учитываться при поступлении в вузы и колледжи. Соответствующий законопроект, инициированный партией «Единая Россия» и поддержанный Минпросвещения и Минобразования, прошел сегодня первое чтение в Госдуме. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Согласно законопроекту, абитуриенты получат дополнительные баллы при поступлении за службу в Вооруженных силах России.

Кроме того, первое чтение прошли поправки в законодательство, которые регламентируют беззаявительный порядок выплат Героям России и их семьям, добавил парламентарий.