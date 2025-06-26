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Общество

«Звёздное небо» оперативно восстановили в Пскове

«Звёздное небо» восстановили на улице Пушкина в Пскове, сообщает «Псковская правда». 24 июня там рухнуло дерево, которое повредило украшение. Дерево убрали почти сразу, а «звёздное небо» потребовало немного больше времени.

Фото: «Псковская правда»Фото: «Псковская правда»

Добавим, о пострадавшем из-за упавшего дерева световом полотне в своем телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин. Он уточнил, что заявка на его восстановление была передана в «Россети».

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