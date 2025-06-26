Историко-демонстрационный зал ФСБ открыли в Пскове

09:01, 26 июня 2025, ПАИ

Историко-демонстрационный зал, в котором собраны экспонаты, отражающие основные направления деятельности органов безопасности с 1917 года до наших дней, открыли в Управлении ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В экспозиции представлены рассекреченные документы, фотографии, личные вещи ветеранов управления, рабочее место контрразведчика. Посетители узнают о вкладе, внесённом псковскими чекистами в борьбу с контрреволюцией, бандитизмом и шпионажем, защите молодого советского государства. Кроме того, гостям расскажут о героических страницах истории спецслужбы в годы Великой Отечественной войны и об участии сотрудников в восстановлении страны после Великой Победы. Особое место в историко-демонстрационном зале занимают экспонаты, связанные с проведением Россией специальной военной операции.

Экскурсии проводятся для организованных групп по предварительной записи.