Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Историко-демонстрационный зал ФСБ открыли в Пскове

Историко-демонстрационный зал, в котором собраны экспонаты, отражающие основные направления деятельности органов безопасности с 1917 года до наших дней, открыли в Управлении ФСБ России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В экспозиции представлены рассекреченные документы, фотографии, личные вещи ветеранов управления, рабочее место контрразведчика. Посетители узнают о вкладе, внесённом псковскими чекистами в борьбу с контрреволюцией, бандитизмом и шпионажем, защите молодого советского государства. Кроме того, гостям расскажут о героических страницах истории спецслужбы в годы Великой Отечественной войны и об участии сотрудников в восстановлении страны после Великой Победы. Особое место в историко-демонстрационном зале занимают экспонаты, связанные с проведением Россией специальной военной операции.

Экскурсии проводятся для организованных групп по предварительной записи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 июня 2025

Историко-демонстрационный зал ФСБ открыли в Пскове
26 июня 2025

Как защитить себя от телефонных мошенников: рекомендации следователей
26 июня 2025

Великолучан приглашают на службу в полицию
26 июня 2025

День борьбы с наркотиками отмечают в мире
26 июня 2025

42% псковичей назвали IT самой перспективной сферой для карьерного роста – опрос
26 июня 2025

Как получить бесплатную путёвку в санаторий, рассказали в Соцфонде
26 июня 2025

Служба благоустройства Пскова ежедневно спиливает аварийные деревья
25 июня 2025

Псковский ветеран стал героем проекта «Мы живы» на Первом канале

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...