Михаил Ведерников – о ярмарке «Виноград»: Здесь каждый найдёт для себя что-то интересное

09:52, 26 июня 2025, ПАИ

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» начнёт работу в Финском парке и парке Строителей 27 июня и продлится десять дней – до 6 июля. Мероприятия пройдут в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», напомнил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Плотная разнообразная программа расписана в выходные с 11:00 и по будням с 13:00 до 22:00. Гостей ожидают научные мастер-классы, лекции-дегустации, концерты, игры и головоломки, уличные спектакли и шоу, фотозоны и декорации.Более 60 артистов будут радовать поклонников джаза, фолка, электроники и других музыкальных жанров», – анонсировал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что ярмарка «Виноград» – это отличный инструмент поддержки фермеров, возможность показать замечательную, экологически чистую и даже эксклюзивную продукцию региона.

«Уже говорил и повторюсь: по аналитической оценке итогов ярмарки прошлых лет именно выручка наших фермеров была особенно внушительной. Уверен, здесь каждый найдёт для себя что-то интересное», – подытожил губернатор.

О том, как походила прежде ярмарка «Виноград», напомнит это видео.