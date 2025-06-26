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Общество

К реконструкции боёв на «Линии Сталина» готовятся в Островском районе

Военно-исторический фестиваль, посвященный освобождению Псковской области от немецко-фашистских захватчиков, состоится в деревне Холматка Островского района 20 июля. Об этом сообщают организаторы мероприятия в группе «Линия Сталина».

Фото: ПАИ

Традиционно реконструкция сражения времён Великой Отечественной войны, а именно июля 1944 года, проходит на территории военно-мемориального комплекса «Линия Сталина». На масштабное мероприятие приезжают гости из разных городов России и ближнего зарубежья.

«В этом году будет два эпизода – 1941 и 1944 год, – отметили организаторы. – Сбор заявок от клубов начнём совсем скоро».

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