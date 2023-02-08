Водитель загоревшегося ВАЗа скрылся с места ДТП в Псковском районе

10:13, 08 февраля 2023, ПАИ

В Псковском районе автомобиль ВАЗ-2107 под управлением неизвестного водителя вылетел в кювет, после чего произошло возгорание транспортного средства. ДТП случилось на 6-м километре трассы Псков - Кислово - Палкино. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

На момент прибытия оперативных служб водитель ВАЗа скрылся с места ДТП.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.