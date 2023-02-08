Заключено инвестсоглашение о строительстве апарт-отеля в Печорах

15:08, 08 февраля 2023, ПАИ

Инвестиционное соглашение о строительстве апарт-отеля в Печорах заключило правительство Псковской области с инициатором проекта ООО «Профит». Об этом Псковскому агенттсву информации сообщили в Фонде инвестиционного развития региона.

Строительство апарт-отеля предусматривает создание собственной многофункциональной инфраструктуры (кафе, мини-торговый центр (с химчисткой), автомойка самообслуживания, площадка для отдыха детей и взрослых).

Инвестиционная площадка расположена в Печорах, на земельном участке площадью 6222 кв. м, прилегает к автомобильной дороге, ведущей к Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю.

Объем инвестиций в проект составляет 180 млн рублей. Благодаря отелю появится 18 новых рабочих мест. Реализовать проект планируется до 2025 года.

В настоящее время уже ведется разработка проектно-сметной документации и подготовка к строительству объектов капитального строительства.

Инвестпроект находится на сопровождении Фонда инвестиционного развития Псковской области до момента полной реализации.