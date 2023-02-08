Автор патриотического хита выступил перед псковскими артиллеристами

16:05, 08 февраля 2023, ПАИ

Автор и исполнитель известной боевой песни «За Россию-матушку, 333» Александр Ванюшкин посетил зону СВО и исполнил псковским военнослужащим свой хит. Видеозапись выступления опубликована в группе «Скобари» в соцсети «ВКонтакте».

«Александр Ванюшкин, автор и исполнитель той самой песни, которая разлетелась по всему фронту, навестил наших псковских артиллеристов», - говорится в сообщении. После выступления музыкант сфотографировался с военными.