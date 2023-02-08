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Общество

Псков назвали одним из городов для бюджетного перелёта на майские праздники из Москвы

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Газете.Ru» о недорогих маршрутах в самые длинные весенние выходные — майские праздники.

Для этого были проанализированы цены на перелёты из десяти популярных городов, где чаще всего россияне ищут авиабилеты. В варианты стоимостью до 5 000 рублей за полёт в один конец на период с 29 апреля по 14 мая вошли перелёты в Псков.

Так, из Москвы на майские праздники можно улететь в Санкт-Петербург минимум за 2 600 рублей или в Псков за 2 700 рублей. Чуть дороже обойдутся перелёты в Тамбов (от 3 000 рублей за билет в одну сторону), Череповец (3 300 рублей) и Мурманск (3 400 рублей).

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