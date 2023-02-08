Политолог допустил атаку Польши на регионы Северо-Запада России

14:58, 09 февраля 2023, ПАИ

Польша может официально вступить в украинский конфликт, атаковав в числе прочих Псковскую область, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, сообщает «Лента.ру».

«Польша уже считает часть территории Украины своей. Хоть широко это и не озвучивается, но мы знаем о подобных заявлениях. Есть даже конфликт на этой почве военнослужащих Украины и Польши. Страна может действовать не только на территории самой Украины, но также атаковать Белоруссию, Калининградскую область, наши северо-западные регионы, например Псковскую область», — допустил Перенджиев.

Катализатором решения о вступлении в конфликт военный политолог считает продвижение и успехи российских войск, сокращение мобилизационного потенциала Украины, а также соответствующий приказ Вашингтона.

«Россия уже готова к подобному шагу, ответные меры озвучивались верховным главнокомандующим, руководителем Совбеза. Это применение всех видов оружия, которое еще не применялось раньше», - добавил политолог.

Перенджиев подчеркнул, что в случае вступления Польши в конфликт речь будет идти не о специальной военной операции, а о полноценном военном столкновении с НАТО. Он также уточнил, что применение ядерного оружия в случае столкновения с альянсом не предполагается, только использование более мощных, неядерных, видов.