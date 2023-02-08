Британский министр ответил на просьбу Зеленского о самолётах оскорбительной фразой

15:07, 09 февраля 2023, ПАИ

Один из членов кабмина Великобритании эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители Киеву, пишет газета iNews.

«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — заявил изданию неназванный политик.

По мнению источников издания, возможная отправка военной техники Киеву сильно ударит по бюджету Великобритании.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что Лондон рассматривает вариант передачи киевскому режиму истребителей. Как позднее заявил премьер-министр Риши Сунак, Соединенное Королевство действительно не исключает такую возможность.

Кроме того, по данным Sky News, политик попросил главу Минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты потенциально можно передать украинской армии.