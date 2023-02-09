Льготное лекарственное обеспечение псковичей находится на контроле регионального правительства

20:21, 09 февраля 2023, ПАИ

Льготное лекарственное обеспечение находится на особом контроле правительства Псковской области, и в прошлом году комитетом по здравоохранению региона была проведена большая работа, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.



Только цифры:

По состоянию на 1 января 2023 года количество отсроченных льготных рецептов составила 797 единиц, а на начало прошлого года – 1721 единица, то есть за год уменьшилось в 2,2 раза.

По состоянию на 1 февраля количество отсроченных рецептов – 619. Из них в наличии, но пациенты ещё не пришли за ними – 35%. Примерно 50% лекарств ожидается поступление.

«Ассортимент лекарственных средств достаточен для полного удовлетворения потребностей людей, в то же время наблюдается отсутствие лекарств в аптеке по некоторым препаратам, в особенности зарубежных производителей, - рассказала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. - Проблемными позициями являются антибиотики в детских лекарственных формах и некоторые препараты для лечения заболеваний нервной системы. При этом практически все дефицитные позиции имеют аналогичные лекарственные средства отечественного или зарубежного (под другим торговым наименованием) производства. В случае невозможности замены на отечественный аналог (при его отсутствии или индивидуальной непереносимости) по согласованию с лечащим врачом, можно подобрать терапевтическую замену из препаратов аналогичного действия».

При этом всего в регионе льготными лекарствами обеспечивается 60 тысяч человек, или каждый десятый житель региона.

В день выписывается более 1,5 тыс рецептов.

В среднем на одного пациента в год выделяется 16–51 тысяч рублей на приобретение льготных лекарств.

При этом в Псковской области есть 8 пациентов, которые получают препараты на сумму 1,2 млн рублей в месяц каждый. А один пациент обеспечивается препаратом стоимостью 26 млн рублей в год.

Ежегодно увеличивается финансирование приобретения льготных лекарств. «В этом году в бюджете области заложено 940 млн рублей на льготные лекарства (в прошлом году – 925,7 млн рублей), - отметила Первый заместитель губернатора области Вера Емельянова. - Сумма не окончательная, и при необходимости дополнительно финансирование будет изыскиваться из резервных источников бюджета области».

Качество работы подтверждают и снижение количества обращений людей по вопросам льготного обеспечения. «Если на январь прошлого года обратилось 153 человека, то в январе этого года – 76 человек, - подчеркнула Вера Васильевна. - Закупка необходимых лекарств идёт на год вперед исходя из имеющегося числа больных. Обращения о недополучении лекарств, конечно, есть, но в основном это частные случаи, или же, если человек недавно попал в категорию льготников. В таком случае должно пройти некоторое время, чтобы его лекарства были закуплены, особенно если это зарубежные препараты».

Как отметила Председатель Комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко, Псковская область вошла в топ 8 регионов России, где на 3% стало больше льготников, которые отказались от монетизации льгот и предпочитают получать лекарства на руки (льготные получатели лекарств могут выбрать такую опцию). Это тоже важный показатель, что лекарства люди получают в срок и вовремя.

Напоминаем, что по вопросам льготного обеспечения лекарств жители области могут обратиться по телефону: 8 (8112) 57-70-48.