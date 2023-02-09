Ветреный день сегодня сулит дождливое лето

08:13, 10 февраля 2023, ПАИ

Церковь в этот день почитает Ефрема Сирина — одного из учителей церкви IV века, христианского богослова и поэта. Первое место среди сочинений Ефрема занимают его толкования Святого Писания.

У Ефрема на Руси было множество прозвищ: ветродуй, запечник, прибаутник, сверчковый заступник. Соответственно и традиций с его днем было связано немало. Например, на Ефрема нельзя было убивать насекомых, живших в избе.

По одному из поверий, в этот день нужно было подмести пол в доме веником из полыни, которая могла уберечь дом как от нечистой силы, так и от злых людей.

Но самое главное событие этого дня — именины домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. Домовой в народе считался не столько добрым, столько справедливым; он не любил ссор, сварливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, старательные люди всегда могли рассчитывать на его помощь.

Известно, что в каждой крестьянской семье держали кошку — но, что интересно, не только для охоты на мышей. Говорили, что кошка – это хозяйка дома, и она может поладить с домовым.

На Ефрема весь вечер на посиделках посвящали рассказам о домовом, его повадках и проделках. Рассказывали байки, пели частушки и прибаутки.

По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.