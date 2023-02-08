Путин назвал Россию лучшей страной в мире, которой есть над чем работать

07:24, 10 февраля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин сделал замечание докладчику после фразы о «других лучших странах» на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Трансляция мероприятия велась на официальном Telegram-канале Кремля, пишет Lenta.ru.

Путин заслушал гендиректора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберта Уразова, после чего обратился к нему с поправкой.

«Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу: «В других странах, лучших в мире....» И дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна — это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто. Но, правда, нам есть над чем работать», — заметил глава государства.

Ранее Путин назвал сохранение страны главной задачей России. «Наша главная задача — обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления», — сказал глава государства.