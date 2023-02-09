У российских школьников появятся электронные туристические паспорта

23:45, 09 февраля 2023, ПАИ

Туристический паспорт школьника в этом году переведут в электронный формат. Об этом сообщила ТАСС в четверг гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Туристический паспорт школьника», проект первого форума «Сильные идеи для нового времени», вошёл в топ-100 финалистов. Его цель — вовлечь школьников в изучение истории и культуры России, сформировать привычку к путешествиям.

«Мы поддержали проект <…> «Туристический паспорт школьника». Он сегодня в печатном виде, в этом году делаем электронную форму. У нас каждый ребёнок, каждый школьник, получивший этот туристический паспорт, может отмечать на карте России те места, куда он съездил со своими родителями либо со школьными экскурсиями, какие музей посетил, какие места, патриотические маршруты», — рассказала она.

Чупшева отметила, что дети также смогут делиться впечатлениями, оставлять отзывы.

«Думаю, в этом году наш проект «Классная страна» тоже будет запущен с поддержкой Росмолодёжи, Российское движение школьников нас поддерживает, и летом наших школьников ждут очень интересные маршруты. Думаю, каждый отметит первые свои посещения», — добавила она.

Как сообщали в АСИ, в паспортах появится в том числе возможность рейтингования туристических маршрутов: оценки будут ставить как школьники, так и их родители, учителя и представители региональных управлений образования.