Псковские приставы проведут акцию в рамках Международного дня безопасного интернета
С 13 по 16 февраля псковские судебные приставы проведут информационную акцию в рамках Международного дня безопасного интернета.
Целью акции, которая состоится во всех регионах страны, является повышение информационной безопасности, уровня правовой и финансовой грамотности граждан, оказание консультативной и практической помощь в получении информации о наличии задолженности и её оплате через официальные электронные ресурсы ведомства.
В рамках информационной акции во вторник, 14 февраля, запланирована работа мобильных пунктов судебных приставов в двенадцати МФЦ региона:
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Псков, ул. Белинского, 77а,
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Великие Луки, ул. Ставского, 70,
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Остров, ул. 111-й Стрелковой Дивизии, 14,
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, п. г. т. Палкино, ул. Островская, д. 6,
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Невель, ул. Интернациональная, 4а,
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, п. г. т. Струги Красные, ул. Советская, 24,
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Дно, ул. Карла Маркса, 16,
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Опочка, ул. Ленина, 17/11,
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, р. п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, 6,
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Себеж, ул. 7 Ноября, 5,
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Порхов, пр-т Ленина, 33,
• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Гдов, ул. Карла Маркса 10.
Время работы мобильных пунктов в указанный день с 10 до 13 часов.
В рамках акции судебные приставы в каждом структурном подразделении УФССП России по Псковской области проведут разъяснительную работу для граждан об официальных источниках службы судебных приставов для получения информации о наличии или отсутствии задолженности, а также о её оплате.