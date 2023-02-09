Псковские приставы проведут акцию в рамках Международного дня безопасного интернета

00:00, 10 февраля 2023, ПАИ

С 13 по 16 февраля псковские судебные приставы проведут информационную акцию в рамках Международного дня безопасного интернета.

Целью акции, которая состоится во всех регионах страны, является повышение информационной безопасности, уровня правовой и финансовой грамотности граждан, оказание консультативной и практической помощь в получении информации о наличии задолженности и её оплате через официальные электронные ресурсы ведомства.

В рамках информационной акции во вторник, 14 февраля, запланирована работа мобильных пунктов судебных приставов в двенадцати МФЦ региона:

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Псков, ул. Белинского, 77а,

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Великие Луки, ул. Ставского, 70,

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Остров, ул. 111-й Стрелковой Дивизии, 14,

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, п. г. т. Палкино, ул. Островская, д. 6,

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Невель, ул. Интернациональная, 4а,

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, п. г. т. Струги Красные, ул. Советская, 24,

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Дно, ул. Карла Маркса, 16,

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Опочка, ул. Ленина, 17/11,

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, р. п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, 6,

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Себеж, ул. 7 Ноября, 5,

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Порхов, пр-т Ленина, 33,

• Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, Гдов, ул. Карла Маркса 10.

Время работы мобильных пунктов в указанный день с 10 до 13 часов.

В рамках акции судебные приставы в каждом структурном подразделении УФССП России по Псковской области проведут разъяснительную работу для граждан об официальных источниках службы судебных приставов для получения информации о наличии или отсутствии задолженности, а также о её оплате.