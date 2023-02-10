Оплата покупок телефоном доступна псковичам на трех тысячах терминалов Сбера

13:38, 10 февраля 2023, ПАИ

Псковичи осуществили покупки на общую сумму порядка 150 млн рублей по QR-коду на терминалах оплаты за 2022 год. Платежный сервис «SberPay оплата по QR» показывает стабильную динамику спроса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Эти показатели на 40% выше, чем в 2021 году. Количество транзакций в 2022 году увеличилось более чем в 2,3 раза по отношению к 2021 году и составило 65 тысяч.

«Мы продолжаем развивать удобные и безопасные способы бесконтактной оплаты покупок. Оплатить покупки телефоном можно уже на 3 тысячах платежных терминалов Псковской области, и их число продолжает расти. А это значит, что еще больше наших клиентов смогут расплатиться за товар или услугу, даже если с собой нет карты или наличных», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Платежный сервис «SberPay оплата по QR» позволяет оплачивать покупки телефоном даже без поддержки NFC и подключения к мобильному интернету. Для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. При оплате SberPay QR бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.

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