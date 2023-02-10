ВИДЕО В Великих Луках ребёнок чуть не провалился под лёд

13:16, 10 февраля 2023, ПАИ

Ребенок чуть не провалился под лёд на реке Ловать в Великих Луках, сообщает портал Luki-news. Этот момент попал на видео, которое сегодня появилось в одном из городских пабликов о жизни города.

«Так даже лестницы убрали, чтобы не ходили. Зима с плюсовыми температурами, лёд тонкий местами. Но у нас даже взрослые не понимают, переходят реку, да и на лыжах каждый день по реке катаются. Так что мы хотим от детей? Родители, объясняйте дома своим детям, что нельзя по реке переходить», - написал подписчик группы в комментариях под постом.

Напомним, что с 1 февраля выход людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории города Великие Луки, запрещен.