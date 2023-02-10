Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

ВИДЕО В Великих Луках ребёнок чуть не провалился под лёд

Ребенок чуть не провалился под лёд на реке Ловать в Великих Луках, сообщает портал Luki-news. Этот момент попал на видео, которое сегодня появилось в одном из городских пабликов о жизни города.

«Так даже лестницы убрали, чтобы не ходили. Зима с плюсовыми температурами, лёд тонкий местами. Но у нас даже взрослые не понимают, переходят реку, да и на лыжах каждый день по реке катаются. Так что мы хотим от детей? Родители, объясняйте дома своим детям, что нельзя по реке переходить», - написал подписчик группы в комментариях под постом.

Напомним, что с 1 февраля выход людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории города Великие Луки, запрещен.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 февраля 2023

Опубликовано видео с места падения дорожного знака на пешехода в городе Дно
10 февраля 2023

ВИДЕО В Великих Луках ребёнок чуть не провалился под лёд

10 февраля 2023

Дорожный знак упал на мужчину в городе Дно

09 февраля 2023

Росгвардейцы задержали похитителя продуктов в Острове

09 февраля 2023

В Острове неизвестный поджег почтовые ящики в пятиэтажке
09 февраля 2023

Стали известны подробности ДТП с участием автомобиля полиции
09 февраля 2023

«Загубили лосëнка»: кровавые следы браконьеров обнаружили псковские охотники
09 февраля 2023

Девять миллионов рублей отдали псковичи мошенникам за неделю

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...