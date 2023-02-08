Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», - сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Путин в послании парламенту сделает акцент на текущей ситуации. Кремль пока не принял решение, будет ли аккредитовывать на мероприятие иностранных журналистов.
На оглашение послания президента Федеральному собранию 21 февраля пригласят участников СВО.
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