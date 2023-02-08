Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

13:19, 10 февраля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», - сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Путин в послании парламенту сделает акцент на текущей ситуации. Кремль пока не принял решение, будет ли аккредитовывать на мероприятие иностранных журналистов.

На оглашение послания президента Федеральному собранию 21 февраля пригласят участников СВО.