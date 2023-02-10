Великолучанин продает воздух с алтайского водопада Корбу

15:31, 10 февраля 2023, ПАИ

Баночку алтайского воздуха продает великолучанин на одном из популярных сайтов объявлений, сообщает портал «Luki-News».

На торговой интернет-площадке появилось объявление о продаже алтайского воздуха. За полную баночку объемом 100 миллилитров великолучанин просит 200 рублей. «Оригинальный, чистый алтайский воздух! Осень 2022, район водопада Корбу» - написал продавец.

«Покупал!!! Обалденная вещь!!! Предложили в поезде!!! Дальше не помню...» - поделился подписчик одной из групп города.