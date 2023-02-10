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Культура

Работы по усилению фундамента башни Святых Ворот начались в Печорах

Работы по усилению фундаментов башни Святых Ворот начались в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

В настоящее время проходит первый этап – это бурение скважин для последующей инъекции фундамента микроцементом, так называемое восстановление сплошности фундамента, уточнили специалисты.

  • Работы по усилению фундаментов башни Святых Ворот в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»
  • Работы по усилению фундаментов башни Святых Ворот в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»
  • Работы по усилению фундаментов башни Святых Ворот в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»
  • Работы по усилению фундаментов башни Святых Ворот в Псково-Печерском монастыре
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

Бурение происходит с применением коронок с алмазным напылением, безударным методом. Это наиболее щадящий и современный метод при работе с древними памятниками во время реставрации.

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