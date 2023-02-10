Работы по усилению фундамента башни Святых Ворот начались в Печорах

15:27, 10 февраля 2023, ПАИ

Работы по усилению фундаментов башни Святых Ворот начались в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

В настоящее время проходит первый этап – это бурение скважин для последующей инъекции фундамента микроцементом, так называемое восстановление сплошности фундамента, уточнили специалисты.



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»







Бурение происходит с применением коронок с алмазным напылением, безударным методом. Это наиболее щадящий и современный метод при работе с древними памятниками во время реставрации.