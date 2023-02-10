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Общество

В Псковской области благоустроят 30 воинских захоронений

Реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Псковской области обсудили на совещании сегодня, 10 февраля. Его провел заместитель губернатора региона Александр Серавин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба регионального правительства

В прошлом году из федерального бюджета на ремонт и благоустройство воинских захоронений в Псковской области в рамках данной целевой программы направили более 13 миллионов рублей. Выделенные из федерального бюджета средства позволили привести в порядок 37 воинских захоронений, в том числе мемориалы в деревнях Макушино Опочецкого района, Городно Куньинского района и Юрково Дновского района.

«Все запланированные мероприятия проведены в полном объеме. Псковская область вошла в число лучших регионов по реализации данной целевой программы», — подчеркнула начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова.

Кроме того, в рамках федеральной целевой программы на ремонт и благоустройство воинских захоронений регион получит девять миллионов рублей. На основе предложений, поступивших от муниципальных образований, сформирован перечень из 30 воинских захоронений, которые планируется привести в порядок. Часть из них являются объектами культурного наследия регионального значения.

После обсуждения представленный перечень воинских захоронений утвердили и приняли за основу работы на текущий год.

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