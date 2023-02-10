Михаил Ведерников вошёл в топ-5 медиарейтинга губернаторов СЗФО

16:49, 10 февраля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошёл в топ-5 медиарейтинга глав регионов Северо-Западного федерального округа по итогам января, сообщает компания-составитель рейтинга «Медиалогия».

Псковский губернатор находится на четвертой строчке списка. Уточняется, что в прошлом месяце Михаила Ведерникова упоминали в СМИ 2 911 раз.

На третьей позиции в рейтинге расположился губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (3 место, 3 786 упоминаний в СМИ), на второй - губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (2 место, 4 424 сообщения), на первом месте - губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (1 место, 16 666 сообщений в СМИ). На пятой строчке - руководитель Карелии Артур Парфёнчиков (2 378 упоминаний в СМИ).