Певица Земфира включена в список иноагентов
Минюст включил в список иностранных агентов рок-певицу Земфиру (Земфира Рамазанова).
«Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку из иностранных источников», — говорится на сайте Минюста.
Также этот реестр пополнили бывший депутат Дмитрий Гудков и политолог Аббас Галлямов. Всего список пополнили восемь человек.
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