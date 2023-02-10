Певица Земфира включена в список иноагентов

21:33, 10 февраля 2023, ПАИ

Минюст включил в список иностранных агентов рок-певицу Земфиру (Земфира Рамазанова).

«Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку из иностранных источников», — говорится на сайте Минюста.

Также этот реестр пополнили бывший депутат Дмитрий Гудков и политолог Аббас Галлямов. Всего список пополнили восемь человек.