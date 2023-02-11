В общежитии на Октябрьском проспекте произошло возгорание

20:08, 11 февраля 2023, ПАИ

Сегодня днем в Великих Луках на Октябрьском проспекте, в общежитии на 5-м этаже в комнате произошло задымление, сообщила корреспендент газеты «Великолукская правда. Новости».

Как свидетельству соседей, мужчина жарил мясо и заснул. На место выехали пожарные бригады, которые стремительно ликвидировали возгорание.



Мужчина госпитализирован в медучреждение.



На месте работали бригада скрой помощи, пожарные подразделения.