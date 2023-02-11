В общежитии на Октябрьском проспекте произошло возгорание
Сегодня днем в Великих Луках на Октябрьском проспекте, в общежитии на 5-м этаже в комнате произошло задымление, сообщила корреспендент газеты «Великолукская правда. Новости».
Как свидетельству соседей, мужчина жарил мясо и заснул. На место выехали пожарные бригады, которые стремительно ликвидировали возгорание.
Мужчина госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скрой помощи, пожарные подразделения.
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