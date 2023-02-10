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Страна и мир

Число погибших людей от землетрясений в Турции сильно возросло

Число жертв крупных землетрясений на юго-востоке Турции увеличилось в субботу до 22 327. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.​​​, пишет ТАСС.

«Число погибших в результате землетрясений в Турции составило 22 327 человек, получивших травмы - 80 278», - сказал он на пресс-конференции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Шанлыурфа сообщал о 21 848 погибших и 80 104 пострадавших.

ПАИ писало, что один из турецких журналистов предположил, что землетрясение могло быть спровоцировано военным кораблём США, находящимся в турецких водах.

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