Учителя Псковской области получили почётные грамоты Минпросвещения
Министр просвещения Сергей Кравцов посетил Псковскую область с рабочим визитом, сообщил Telegram-канал Министерства просвещения.
Кравцов встретился с педагогами региона и вручил им ведомственные награды.
Почётные грамоты Министерства просвещения получили учителя с более чем 20-летним стажем работы в школе:
- Оксана Сухарева, замдиректора по учебно-воспитательной работе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения;
- Тамара Жуковская, учитель географии Серёдкинской средней общеобразовательной школы;
- Алексей Афанасьев, учитель информатики, замдиректора по информатизации Писковской средней общеобразовательной школы.
«Поздравляю вас с Годом педагога и наставника! Этот год посвящён учителям, людям, которые связали свою жизнь с самой главной профессией на земле. От учителя зависит будущее нашей страны, потому что именно в юном возрасте закладывается мировоззрение. В вашем лице мы бы хотели поблагодарить всех педагогов Псковской области за самоотверженный труд», – сказал Сергей Кравцов.
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