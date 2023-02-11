Учителя Псковской области получили почётные грамоты Минпросвещения

23:50, 11 февраля 2023, ПАИ

Министр просвещения Сергей Кравцов посетил Псковскую область с рабочим визитом, сообщил Telegram-канал Министерства просвещения.

Кравцов встретился с педагогами региона и вручил им ведомственные награды.

Почётные грамоты Министерства просвещения получили учителя с более чем 20-летним стажем работы в школе:

Оксана Сухарева, замдиректора по учебно-воспитательной работе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения;

Тамара Жуковская, учитель географии Серёдкинской средней общеобразовательной школы;

Алексей Афанасьев, учитель информатики, замдиректора по информатизации Писковской средней общеобразовательной школы.

«Поздравляю вас с Годом педагога и наставника! Этот год посвящён учителям, людям, которые связали свою жизнь с самой главной профессией на земле. От учителя зависит будущее нашей страны, потому что именно в юном возрасте закладывается мировоззрение. В вашем лице мы бы хотели поблагодарить всех педагогов Псковской области за самоотверженный труд», – сказал Сергей Кравцов.