Инвестор рассказала о секретах откладывания денег

10:19, 12 февраля 2023, ПАИ

Советы начинающим вкладчикам дала финансовый коуч, инвестор и основатель школы инвестиций Елена Назарова, сообщает «Лента.ру».

«Существует много вариантов инвестирования: ценные бумаги, коммерческая и жилая недвижимость, криптовалюты, предметы искусства, драгоценные металлы. Самый простой и знакомый всем способ — банковские вклады», — сказала специалист.

Однако, по словам Назаровой, процент, который предлагает банк, невысок, и получается, что инфляция обгоняет доход. Чтобы вложения росли быстрее, чем инфляция, нужно инвестировать в активы, которые показывают рост от десяти процентов. Разные ценные бумаги дают разную доходность: это может быть и шесть-семь процентов, как в банках, а может быть и 10, 15, 20 процентов годовых.

Даже небольшие суммы при регулярном инвестировании дадут потрясающие результаты, заверила эксперт. При этом она рекомендовала придерживаться определённых правил.

Важно регулярно откладывать деньги и выбирать активы, которые приносят больший процент. Ещё Назарова рассказала о горизонте инвестирования: чем больше лет на инвестирование у нас в запасе, тем больше денег.

Кроме того, она предупредила, что не стоит начинать вкладывать деньги, не пройдя обучение по теме. «Перед тем как инвестировать на фондовом рынке и в криптовалюты, необходимо обучиться основам, чтобы делать это безопасно», — уточнила она и отметила, что грамотное приумножение и сохранение капитала доступно людям совершенно разных уровней достатка.