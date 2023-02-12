Австралия поддержала допуск российских спортсменов на Олимпийские игры

15:10, 12 февраля 2023, ПАИ

Министр спорта Австралии Аника Уэллс поддержала идею Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщает РИА Новости.

По словам Уэллс, правительство Австралии осуждает специальную военную операцию на Украине, но в отношении Олимпийских игр занимает позицию поддержки возможности россиян и белорусов выступать в качестве нейтральных спортсменов. «Уважение прав человека и мирные отношения между странами составляют основу международного спорта», — приводит слова министра SBS News.

Ранее инициативу МОК поддержал Национальный олимпийский комитет Австралии. Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. В конце февраля 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер.