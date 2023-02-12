Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Австралия поддержала допуск российских спортсменов на Олимпийские игры

Министр спорта Австралии Аника Уэллс поддержала идею Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщает РИА Новости.

По словам Уэллс, правительство Австралии осуждает специальную военную операцию на Украине, но в отношении Олимпийских игр занимает позицию поддержки возможности россиян и белорусов выступать в качестве нейтральных спортсменов. «Уважение прав человека и мирные отношения между странами составляют основу международного спорта», — приводит слова министра SBS News.

Ранее инициативу МОК поддержал Национальный олимпийский комитет Австралии. Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. В конце февраля 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в качестве защитных мер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 февраля 2023

Псковские боксёры заняли три первых места на первенстве СЗФО
12 февраля 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Снежное регби в Пскове
11 февраля 2023

Более 300 спортсменов провели день на островской базе «Юность»
11 февраля 2023

Девочки ФК «Псков» стали чемпионами Северо-Запада в первенстве по мини-футболу
11 февраля 2023

«Лыжня России – 2023» прошла в Великих Луках
11 февраля 2023

«Лыжня России – 2023» проходит в Псковской области сегодня
11 февраля 2023

День зимних видов спорта отмечают в России сегодня
10 февраля 2023

В Нижнем Новгороде четверо боксёров Псковской области вышли в финал первенства


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...