Жителей России предупредили о температурных качелях

17:35, 12 февраля 2023, ПАИ

Резкие колебания давления и «температурные качели» ожидаются в Центральной России на следующей неделе, сообщает РИА Новости на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».

«Наступающая неделя в центральных областях Европейской России, будет иметь скорее весенние черты, и в отличии от зимних, стабильных и медленных процессов, она будет характеризоваться частыми изменениями погоды и резкими колебаниями большинства метеоэлементов. Начнётся неделя с морозов, которые, например, в Москве могут стать самыми сильными с начала второй декады января. В условиях обширных прояснений воздух к утру остынет до минус 9 - минус 11 градусов, в Московской области и в соседних регионах до минус 8 - минус 13», - говорится в сообщении.

Отмечается, что похолодание будет очень коротким, и уже к вечеру понедельника тёплый фронт с запада вновь закроет небо плотными облаками, вызовет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, и вернёт температуру в зону слабых оттепелей.

«Вторник большинство регионов средней полосы проведут в тёплом секторе циклона, в зоне облачной погоды с небольшими осадками в смешанной фазе и с температурой на 5–6 градусов выше климатической нормы – в течение суток ожидается минус 2 - плюс 3. В среду, в тылу уходящего циклона вновь начнут появляться прояснения, осадки перейдут в снег, но он будет небольшим и кратковременным, образуется гололедица, а столбики термометров опустятся до нуля - минус 5», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ночь на четверг управление погодой перейдёт к антициклону, опять похолодает и морозы окрепнут до минус 7 - минус 12, а днем ожидается минус 2 - минус 7. Примерно такая же погода прогнозируется и в пятницу. А в выходные регион ждёт связанная с очередным североатлантическим циклоном новая тёплая волна, которую будут сопровождать снегопады, порывистый ветер и повышение температуры до минус 4 - плюс 1.

«К таким «температурным качелям» добавятся и резкие колебания атмосферного давления: если сегодня к вечеру показания барометров превысят норму, составив 752–753 миллиметра ртутного столба, то уже к исходу понедельника давление упадет на 13–14 единиц, и окажется заметно ниже нормы – барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба. Во вторник атмосферное давление начнёт расти, и выйдет на максимум в четверг... в 754–755 миллиметра ртутного столба, после чего вновь будет падать и в выходные отстанет от нормы на 10–12 миллиметров ртутного столба», - дополняется в сообщении.

Уточняется, что на текущий момент средняя температура воздуха в центральных областях с начала февраля превышает климатическую норму на 4–6 градусов, а температурная аномалия предстоящей недели составит 2–4 градуса.



