Пролетающую комету запечатлели фотографы Псковской область

20:23, 12 февраля 2023, ПАИ

В ночь с 11 на 12 февраля в небе над Псковской областью можно было наблюдать прохождение кометы. Фотографы и видеографы Псковской области постарались запечатлеть это явление и делятся на своих личных страницах особенностями съемки.

«Поймал все-таки комету C/2022 E3 (ZTF) пока она пролетала рядом с Марсом. Мороз, веселая компания и «перетыки» в редакторах и хоть что-то удалось получить», - пишет Максим Евдокимов. Фотограф сообщает, что фотографировал камерой Canon 6D с объективом, а настройки: iso 1250, f4, 32 кадра по 2 минуты.

Михаил Прохоренко совместно с Владимиром Копаковым совершили загородный выезд совместно с клубом «АстроПсков», чтобы также поохотиться на комету С/2022 Е3 (ZTF).

Михаил предоставил видеоотчет, в конце которого вставлены фотографии Владимира Колпакова.