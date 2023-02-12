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Общество

Пролетающую комету запечатлели фотографы Псковской область

Фото Владимира Колпакова

В ночь с 11 на 12 февраля в небе над Псковской областью можно было наблюдать прохождение кометы. Фотографы и видеографы Псковской области постарались запечатлеть это явление и делятся на своих личных страницах особенностями съемки.

Фото Максима Евдокимова

«Поймал все-таки комету C/2022 E3 (ZTF) пока она пролетала рядом с Марсом. Мороз, веселая компания и «перетыки» в редакторах и хоть что-то удалось получить», - пишет Максим Евдокимов. Фотограф сообщает, что фотографировал камерой Canon 6D с объективом, а настройки: iso 1250,  f4,  32 кадра по 2 минуты.

Михаил Прохоренко совместно с Владимиром Копаковым совершили загородный выезд совместно с клубом «АстроПсков», чтобы также поохотиться на комету С/2022 Е3 (ZTF).

Михаил предоставил видеоотчет, в конце которого вставлены фотографии Владимира Колпакова.

Фото Владимира Колпакова

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