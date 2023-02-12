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9 медалей завоевали псковские воздушные гимнастки на международном чемпионате

Фото предоставлено тренером

Псковская команда воздушных гимнасток привезла девять медалей с международного чемпионата по воздушно-силовой атлетике Supreme World 2023, сообщает тренер спортсменок.

Подготовка к чемпионату была серьёзной. Спортсменки готовили программы в категории Pole Sport и Pole Dance. Итоги чемпионата определились следующим образом: псковские спортсменки заняли четыре первых места и пять вторых мест:

  • Виктория Николаев в номинации Pole Dance в категории начинающих 13-14 лет заняла первое место,
  • Алла Бирюкова — первое место в номинации Pole Dance (начинающие 15-17 лет),
  • Диана Крикун — первое место в номинации Pole Dance (любители 15-17 лет),
  • Софья Колоскова — первое место в номинации Pole Dance (профессионалы 15-17 лет),
  • Вероника Васильева — второе место в номинации Pole Dance (начинающие 7-9 лет),
  • София Ясвина — второе место в номинации Pole Dance (начинающие 13-14 лет),
  • Анастасия Крикун — второе место в номинации Pole Sport (любители 15-17 лет),
  • Виктория Федотова — второе место в номинации Pole Dance (любители 18-29 лет),
  • Софья Колоскова — второе место в номинации Pole Sport (профессионалы 15-17 лет).

Также спортсменки получили командный кубок. Тренером спортсменок является Софья Колоскова, а тренируются чемпионки в Loft Pole Dance Studio в Пскове.

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